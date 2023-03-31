Шестерых полицейских наказали за халатность после убийства девушки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске шестерых полицейских наказали за халатность и игнорирование угроз, поступивших в адрес 17-летней девушки со стороны мигранта Хушнуда Хамроева, который в итоге зарезал ее. Они пытались предупредить правоохранителей, что злоумышленник обещал убить их дочь и преследовал ее, однако те не отреагировали на тревожные сообщения. В итоге полицейские были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает «КП — Новосибирск».

В результате мер прокурорского реагирования 6 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, — уточнил прокурор Сергей Пустовой.

Также выяснилось, что Хамроев ранее нападал на несовершеннолетнюю девушку, с которой также состоял в отношениях, и был за это осужден. При этом полицейские не проводили с ним профилактические работы.

Помимо того, соседка семьи погибшей Елена рассказала, что погибшая очень боялась Хамроева. Убийца угрожал, что отрубит ей голову и оставит у квартиры ее родителей.

Связалась она, конечно, не с тем... Сама это уже потом поняла. Она его боялась, пыталась уйти. Он угрожал. «Принесу твою отрубленную голову к квартире, к ногам твоих родителей положу». Вот такое говорил, — рассказала женщина.

На данный момент Хамроев находится в СИЗО. Его дело рассмотрит Советский районный суд в ходе закрытого судебного заседания, которое назначено на 20 апреля 2023 года.

Советский районный суд Новосибирска в июне арестовал Хушнуда Хомроева, подозреваемого в убийстве студентки на глазах у очевидцев. По данным следствия, Хомроев нанес 17-летней девушке 15 ножевых ранений — момент нападения попал на камеру видеорегистратора. Девушка умерла до приезда скорой помощи.