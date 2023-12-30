В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве отца Легойды Волк: в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Легойды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста, председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, задержанного в ближайшее время доставят в следственные органы.

Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы, — говорится в сообщении.

29 декабря в подмосковном Видном было обнаружено тело отца Владимира Легойды. По данным СМИ, смерть носит криминальный характер. Следствие предполагает, что 90-летнего Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Журналисты сообщили, что тело нашли в овраге возле дороги, по предварительным данным, мужчина стал жертвой нападения, когда гулял с внуком. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в городе Белоярском Свердловской области в машине нашли тело бывшего депутата городского округа Павла Баширова. Рядом с трупом в салоне лежал самодельный обрез. Баширов был депутатом думы Белоярского в пятом созыве, состоял в КПРФ. Последнее время трудился сборщиком на предприятии «Уралактив».