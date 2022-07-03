Полицейские задержали одного из избивших 23-летнего самбиста в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Сочи задержали одного из сотрудников пляжа «Фрегат», участвовавшего в избиении 23-летнего самбиста Никиты. В данный момент полицейские продолжают поиск виновников происшествия, пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на МВД по Краснодарскому краю. Ранее в сети появилось видео, на котором несколько мужчин прутьями и арматурами жестоко избили молодого человека, заступившегося за сестру.

Работники пляжа нанесли 23-летнему молодому человеку множественные удары, после чего покинули место происшествия. Пострадавший госпитализирован, — сообщили сотрудники МВД.

Ранее в Адлере трое сотрудников пляжа «Фрегат» избили минского самбиста Никиту за то, что он заступился за своих сестер шести и 14 лет, видео драки распространилось в Сети. Мать пострадавшего Ольга сообщила, что в настоящее время он находится в реанимации.

По словам женщины, две родные сестры Никиты хотели снять видео, для которого красиво нарезали арбузы. После этого девочки отправились бесплатно раздавать их отдыхающим, однако их добрую акцию прервали работники пляжа — они посчитали, что дети «отбирают у них хлеб», и начали отправлять их в грубой форме на место.

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать курорты Болгарии и выбрать пляжи Сочи. По его мнению, места отдыха Софии «обветшали».