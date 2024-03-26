Полицейские задержали мужчину за убийство почти 20-летней давности Полиция Иркутска задержала мужчину, расчленившего одноклассника 16 лет назад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур Иркутска задержали и арестовали мужчину, который в 2008 году близ реки Ангары зарезал, а потом расчленил своего одноклассника, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Тогда полицейским не удалось выйти на след убийцы, и в 2009 году расследование приостановили.

Расправа произошла 29 марта 2008 года во время распития алкоголя, труп обнаружили 3 апреля. Следствие установило, что юноша из-за давней неприязни ударил одноклассника несколько раз ножом, потом разделал его тело, вывез в Ленинский округ и скинул в воду.

Расследование по этому дело было возобновлено в 2024 году, подозреваемый уже дал признательные показания. Ему грозит тюремный срок по ст. 105 УК РФ об убийстве.

Ранее СК России по Москве сообщил о задержании полицейскими 34-летней жительницы по подозрению в убийстве 62-летней матери. На допросе она признала свою вину. По информации СМИ, после убийства женщина испугалась и не стала сразу сообщать в полицию о случившемся, а тело оставила в коридоре.

До этого СК России по Москве сообщал о задержании мужчины 1960 года рождения по подозрению в убийстве супруги. По данным ведомства, он сам вызвал сотрудников полиции. Следствие установило, что злоумышленник забил жену до смерти при помощи кувалды.