В Сочи задержали работников пляжа, избивших отдыхающего Полиция в Сочи задержала четверых работников пляжа «Фрегат», избивших арматурой молодого человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские в Сочи задержали четверых работников пляжа «Фрегат», избивших палками и арматурой 23-летнего самбиста Никиту. В Telegram-канале RT уточнили, что против задержанных возбудили уголовные дела. Напомним, что конфликт произошел после того, как сотрудники пляжа в грубой форме прогнали сестер молодого человека, после чего последний решил вступиться за них.

Полиция Сочи задержала четверых сотрудников пляжа «Фрегат», которые избили палками отдыхающего. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, — сообщили в источнике.

Местные власти отметили, что Никита отправился в отделение местной поликлиники, хотя ранее мать пострадавшего Ольга сообщила, что его направили в реанимацию.

Также представители сочинской администрации назвали мотивы сотрудников пляжа. В местной мэрии рассказали о том, что заступник и его сестры могли заниматься незаконной торговлей, после чего задержанные избили молодого человека прутьями и арматурой. Напомним, что девочки раздавали фрукты отдыхающим на пляже. Из-за этого работники «Фрегата» в грубой форме сказали им о том, что они отбирают у них хлеб.

Несмотря на возможную незаконность действий пострадавших, в Департаменте курортов, туризма и потребительской сферы Сочи оценивают поведение сотрудников пляжа как недопустимое, — отметили в местной мэрии.

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать курорты Болгарии и выбрать пляжи Сочи. По его мнению, места отдыха Софии «обветшали».