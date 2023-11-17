Полицейские спасли подростка в наушниках от поезда в Хабаровском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Хабаровском крае сотрудники транспортной полиции города Комсомольск-на-Амуре спасли жизнь подростку, который шел по железнодорожному полотну в наушниках, сообщили KP.RU в Управлении на транспорте МВД РФ по ДФО. Как уточнили в ведомстве, ребенок при этом не обращал внимания на происходящее вокруг.

Сотрудники линейного пункта полиции заметили, что на перегоне станций Комсомольск — Хурба по железнодорожному полотну идет несовершеннолетний. При этом подросток находился в наушниках и не обращал внимания на проходивший мимо грузовой состав, — рассказали в полиции.

Правоохранители убрали мальчика из зоны повышенной опасности и доставили его в дежурную часть. Там он рассказал, что шел домой из школы пешком по рельсам, так как потерял кошелек и на проезд у него не было денег. Полицейские передали подростка родителям. На них был составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание ребенка.

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