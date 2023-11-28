В Красноярске мужчина грозился спрыгнуть с дерева В Красноярске полицейские спасли забравшегося на дерево мужчину

Фото: 24.мвд.рф

В Красноярске полицейские спасли местного жителя, который собирался причинить себе вред, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, мужчину сняли с дерева во дворе одного из жилых домов. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября. В полицию обратился красноярец и сообщил, что во дворе дома на улице Судостроителей неизвестный забрался на дерево, чтобы причинить себе вред. На место происшествия прибыл ближайший экипаж ДПС. Полицейские пытались отговорить мужчину от необдуманного поступка, но тот стоял на своем.

Моментально среагировав, полицейские бросились к нему на помощь. К счастью, никаких травм горожанин нанести себе не успел. После случившегося сотрудники полиции передали его медицинским работникам, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина взобрался на мост и угрожал с него спрыгнуть, крича о проблемах с детьми. Сотрудники экстренных служб и медики пытались уговорить его покинуть переправу, но он согласился лишь после того, как узнал, что к нему едет сын. Мужчину посадили в полицейский фургон и увезли.