Полицейские случайно остановили пикап-нарколабораторию в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские во время случайной проверки автомобилей в Ленобласти наткнулись на производителя наркотиков, пишет Telegram-канала Baza. Как сообщается, в остановленном пикапе Dodge RAM водитель перевозил почти центнер прекурсоров для производства мефедрона, а дома у него нашли около 150 килограммов готовых наркотиков.

По данным канала, инцидент произошел 8 мая в Тосненском районе. 27-летний водитель заметно занервничал, когда увидел сотрудников ГИБДД, чем и вызвал подозрение. Во время осмотра стражи порядка нашли в машине 20 канистр и три бочки с жидкостью общим весом более 70 килограммов. То, что в них находились прекурсоры, позже выяснила экспертиза.

При обыске в доме задержанного правоохранители обнаружили саму лабораторию, где хранилось 146 килограммов готового наркотического средства. Также мужчина показал тайник с отходами производства. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении наркотических веществ в особо крупном размере. Следствие устанавливает подельников.

Ранее стало известно о массовом отравлении наркотиками жителей Астрахани. По данным местных правоохранителей, с 8 мая госпитализировано уже 27 человек с признаками токсического отравления неизвестным веществом. О погибших не сообщается. По данным же Telegram-канала SHOT, в результате отправления погибли восемь человек. Подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.