Полицейские ранили мужчину при задержании пьяного водителя в Перми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить 19-летнего водителя, управлявшего автомобилем в пьяном виде, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. При этом получил ранение пассажир автомобиля нарушителя.

В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир, которому незамедлительно была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 16 ноября на Гайвинской улице. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ-2107, нарушавший ПДД, и потребовали от водителя остановиться. Когда он не подчинился, стражи порядка отправились за ним в погоню. Водитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения, а также самих полицейских, поэтому они применили табельное оружие для его задержания. После остановки автомобиля на водителя было составлено несколько административных протоколов.

По сведениям Telegram-канала Baza, у задержанного водителя не было водительских прав. По информации канала, полицейские обстреляли автомобиль из автомата, одна из пуль попала пассажиру в спину.

Ранее сообщалось, что в Томске 32-летний мужчина сначала попытался уйти от полицейской погони на тракторе, а затем протаранил служебный автомобиль. После задержания нарушителя выяснилось, что он был пьян и у него не было водительских прав.