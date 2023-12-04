Полицейские пришли с рейдом на подмосковный склад Wildberries Полицейские задержали свыше 20 работников подмосковного склада Wildberries

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские провели рейд на складе Wildberries в подмосковном микрорайоне Белые Столбы, сообщает Telegram-канал Readovka. Как отмечается, в результате оперативного мероприятия был задержан 21 человек.

Ранее сообщалось, что петербургские полицейские выявили порядка 25 нарушителей в ходе масштабного рейда по крупным производствам города. Отмечается, что они принимали на работу иностранных граждан с поддельными документами. Преступную схему наладил местный организатор незаконного канала миграции.

В минувшую пятницу, 1 декабря, правоохранители проверили склад онлайн-маркетплейса Wildberries в Тульской области. Полицейских интересовали мигранты, недавно получившие российское гражданство и не вставшие на воинский учет в военном комиссариате. При этом утверждается, что лиц, стоящих на учете, также забрали для контроля.

В середине ноября на складе Wildberries в подмосковном Коледино произошла драка с участием пяти сотрудников. Ссора возникла из-за гофры с товарами. Один из участников конфликта ударил другого по лицу, после чего тот упал и потерял сознание. За пострадавшего вступились коллеги. Мужчина был госпитализирован с ушибами мягких тканей и подозрением на сотрясение головного мозга.