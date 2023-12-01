Полицейские пришли с проверкой на склад Wildberries в Тульской области Полицейские пришли с проверкой на склад Wildberries в Алексине Тульской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции провели проверку на складе онлайн-маркетплейса Wildberries в Тульской области, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников канала, полицейские проверяли сотрудников склада, недавно получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет в военном комиссариате.

Полицейские прибыли на склад Wildberries в сопровождении нескольких микроавтобусов. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько работников склада, посадив их в микроавтобусы. Предполагается, что их обяжут встать на воинский учет в соответствии с российским законодательством. При этом утверждается, что лиц, стоящих на учете, также забрали для контроля.

Отмечается, что ранее аналогичные проверки проводились в подмосковной Электростали. По данным пресс-службы маркетплейса, полицейские проверили документы у сотрудников сортировочного центра Wildberries. Специалисты, прошедшие проверку, вернулись к работе. Предполагается, что полиция занималась поиском нелегальных мигрантов и уклонистов.