Полицейские открыли огонь по ветерану с лопаткой и «пришили» ему статью В Кировской области полицейские выстрелили в нахамившего им ветерана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Вахруши Кировской области полицейские выстрелили в ветерана боевых действий в Афганистане, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, вооруженный топором, лопатой и пилой мужчина нахамил силовикам, назвав их говном. В ответ правоохранители возбудили уголовное дело.

Я офицер, а ты говно, — сказал он.

Одна из пуль, выпущенных полицейскими, попала в ногу к ветерану, однако его это не смутило, он продолжил идти. Когда мужчина повернулся спиной, на него накинулся другой сотрудник правоохранительных органов. Агрессор задержан.

Ранее в подмосковной деревне Шеметово мужчина напал на полицейского с ножом. Пострадавший правоохранитель был госпитализирован. Материалы о случившемся направлены в Следственный комитет.

Кроме того, в поселке Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на территории своего дома. На дебошира пожаловались соседи. Правоохранители обнаружили в его доме обрез ружья, дробь, пули, банки с порохом, гильзы и другие боеприпасы. Агрессор напал на одного из силовиков и ударил его частью системного блока компьютера.