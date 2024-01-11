E1: полицейские оставили «трезветь» в холодной кабине мужчину с инсультом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

E1.RU сообщил, что в Свердловской области дальнобойщик получил инсульт во время рейса и шесть часов дожидался скорой помощи. По информации издания, задержка возникла из-за действий сотрудников ГИБДД, посчитавших, что мужчина пьян.

E1.RU сообщает, что во время движения дальнобойщик почувствовал себя плохо, вследствие чего тягач с прицепом вынесло с полосы, прибывшие по вызову диспетчера на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции приняли мужчину за пьяного и не стали вызывать врачей. По данным портала, приехавший к пострадавшему коллеге водитель рассказал, что мужчину оставили «трезветь» в холодной кабине с отключенной печкой, позднее медики доставили дальнобойщика в больницу, где у него диагностировали геморрагический инсульт. E1.RU сообщает, что в организме россиянина не обнаружили никаких следов алкоголя или наркотических веществ.

Ранее семь человек погибли при столкновении пассажирской «Газели» с грузовиком в Ставропольском крае. Авария произошла в дневные часы на участке трассы Новопавловск — Зольская — Пятигорск у поселка Пятигорский. Виновником аварии, предварительно, является водитель маршрутки, нарушивший очередность проезда при выполнении левого поворота. В ДТП погибли водитель и шесть пассажиров микроавтобуса.