Полицейские обнаружили ножницы на месте двух убийств в Петербурге «Фонтанка»: на месте двух убийств в Петербурге обнаружили ножницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На месте двух убийств в Санкт-Петербурге нашли ножницы, сообщила «Фонтанка». Подозреваемые в обоих преступлениях уже задержаны.

В первом случае полицию вызвали в квартиру на Ленинском проспекте. К местному жителю ломился незнакомец, заявлявший об убийстве. Полицейские нашли труп 48-летнего мужчины и задержали по «горячим» следам его 48-летнего гостя.

По предварительным данным, задержанный распивал алкоголь с хозяином квартиры и в ходе внезапно возникшего конфликта нанес ему удар ножницами в шею. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Во втором случае труп обнаружили на в коммуналке на проспекте Наставников. Тело колотыми ранами грудной клетки находилось на балконе одной из комнат и было накрыто покрывалом. Убитым оказался 49-летний арендатор комнаты. Правоохранители изъяли на месте четыре ножа и ножницы. В убийстве подозревают 45-летнюю женщину.