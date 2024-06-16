Полицейские обезвредили угрожавшего взорвать гранату мужчину В ДНР полицейские обезвредили мужчину с гранатой, взявшего в заложники военного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции сводного отряда из Санкт-Петербурга обезвредили в Мариуполе мужчину, взявшего в заложники одного из военных, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу. Нарушитель угрожал взорвать гранату.

В г. Мариуполь при проверке документов сотрудники военной прокуратуры встретили сопротивление со стороны неизвестного, который, угрожая гранатой, взял в заложники одного из военных и скрылся с ним, — говорится в публикации.

Уточняется, что через какое-то время злоумышленник отпустил заложника. На его розыск были сориентированы наряды полиции. К ночи один из экипажей нашел мужчину в разрушенном здании бывшего магазина на Гаванной улице. Увидев силовиков, нарушитель начал угрожать гранатой.

В результате настойчивых переговоров неизвестный подчинился и отдал сотрудникам полиции находившуюся при нем гранату. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сотрудников петербургской полиции вооруженного мужчину удалось обезвредить и задержать, — добавили в МВД.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве мужчина совершил неудачную попытку ограбления торгового центра «Авиапарк». Он случайно уронил гранату во время задержания.