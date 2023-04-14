Полицейские нашли в сугробе 30 ящиков с патронами «112»: в Перми полицейские нашли 30 ящиков с патронами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми сотрудники патрульно-постовой службы нашли в сугробе 30 ящиков с патронами, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, всего в них хранился 1271 патрон, включая боевые комплекты для карабина, трассеры и пули со стальными сердечниками. По факту произошедшего ведется проверка.

Необычный груз полицейские нашли вблизи Сылвенского тракта на востоке Перми. Служащие проводили недалеко от зоны находки кинологические занятия. На всех ящиках была приписка «Барнаульский патронный завод». Полицейские занялись поисками людей, спрятавших снаряды в снегу.

Ранее сообщалось, что прохожий обнаружил 20 гранат в мусорном контейнере у ТЦ «Парк Хаус» на северо-востоке Москвы. Помимо гранат Ф-1 в мусорном контейнере были обнаружены гильзы от патронов.

До этого в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в подрыве гранаты возле магазина. Это 33-летний местный житель, он сознался в содеянном. По данным SHOT, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в деревне Кашино под Волоколамском — взрывной волной повредило стекла в магазине и припаркованный рядом автомобиль.