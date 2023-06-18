Полицейские нашли малолетнюю живодерку, издевавшуюся над щенком Полицейские на Кубани нашли школьницу, публиковавшую в Сети видео с издевательствами над щенком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские в Краснодарском крае установили место проживания девочки, публиковавшей в соцсетях видеоролики с издевательствами над щенком, которого впоследствии забрали волонтеры, сообщается в Telegram-канале краевого МВД. Полиция начала проверку, по результатам которой будет принято решение о постановке девочки на учет в органы по делам несовершеннолетних.

В ходе проводимой проверки, сотрудники полиции ОМВД России по Северскому району установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался с щенком, — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что девочка характеризуется положительно по месту проживания и обучения.

Ранее сообщалось о малолетней живодерке, которая избивает домашних животных и публикует в Сети жестокие видеоролики. Ее объявили в розыск. По данным Telegram-канала Mash, девочка обучается в одной из школ Краснодара.

До этого в Красноярске живодеры изнасиловали собаку предметами, после чего бросили умирать. Как рассказала NEWS.ru волонтер организации «Бездомный пес» Ирина, животное в момент обнаружения истекало кровью. Врачи не смогли спасти его, после пятой остановки сердца собака умерла.