Полицейские нашли 450 бутылок «незамерзайки» с метанолом под Рязанью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Под Рязанью в одной из деревень Рыбновского района полицейские обнаружили 450 пятилитровых бутылок незамерзающей жидкости, изготовленной на основе метилового спирта. Кроме того, на складе нашли более 13 тысяч литров метанола. Правоохранители пресекли производство опасной продукции, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на официальный сайт УМВД по Рязанской области.

Как уточняет издание, полицейские также изъяли пустые канистры, крышки, этикетки и красители, которые станут дополнительными вещественными доказательствами. По предварительным данным, реализация опасной «незамерзайки» производилась через сайт официально зарегистрированного предприятия. При этом производители заверяли, что продукция абсолютно безопасна.

Сотрудники УМВД установили, что среди покупателей были бизнесмены из Московской, Рязанской, Тульской и Липецкой областей, которые закупали незамерзающую жидкость оптом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном обороте ядовитых веществ для сбыта.

В Самарской области ранее был задержан сержант полиции, который позволил фигурантам уголовного дела о массовом отравлении сидром украсть спирт со склада МВД. Полицейский Иван Гребенкин впустил злоумышленников в помещение, где хранился технический спирт, являющийся вещдоком по давнему уголовному делу. В СКР подтвердили, что со склада МВД в Самарской области похитили шесть тонн метилового спирта.