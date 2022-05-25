Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним огонь

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Полицейские в Краснодарском крае застрелили мужчину, который открыл по ним огонь в ходе обыска, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Один сотрудник полиции получил ранение, о тяжести его состояния не сообщается. Следователи завели в отношении 28-летнего мужчины дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (статья 317 УК РФ).

Сотрудники полиции пришли в дом 28-летнего мужчины, расположенном в переулке Резервном города Крымска, с обыском 23 мая. При этом сам молодой человек забаррикадировался и стал угрожать полицейским оружием. На место вызвали наряд полицейских патрульно-постовой службы.

На законные требования правоохранителей о прекращении противоправных действий фигурант произвел через окно выстрел из охотничьего ружья в инспектора ППС, причинив ему ранения кистей обеих рук. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован, — указывается в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. В ходе расследования также дадут юридическую оценку действиям погибшего мужчины в части законности хранения оружия.

В январе в Забайкалье сотрудник ГИБДД застрелил мужчину во время автомобильной погони. Полицейский сделал несколько выстрелов, и один из них стал смертельным. В отношении правоохранителя завели уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.