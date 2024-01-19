Полицейские из Красноярского края спасли замерзавшую четырехлетнюю девочку

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Полицейские из Ирбейского района Красноярского края спасли четырехлетнюю девочку, потерявшуюся во время катания с горок, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России. По данным ведомства, ребенок одиноко шел в сторону леса в мороз без варежек, когда его заметили инспекторы ГИБДД. Позднее у девочки было диагностировано обморожение пальцев обеих кистей первой стадии.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 14 января, однако кадры с места событий были опубликованы лишь 19 января. На них видно, как сотрудники полиции останавливаются в лесу перед одиноким замерзшим ребенком. В пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю уточнили, что в этот день столбики термометров опустились до отметки -15 градусов. Девочка была напугана и не могла сообщить, где живет, однако вспомнила свое имя — Ева. Сотрудники ГИБДД сообщили в дежурную часть, после чего доставили ребенка в больницу. Участковый уполномоченный же установил личность матери девочки.

Женщина 1995 года рождения отпустила Еву с девятилетним братом и восьмилетней сестрой покататься с горок, а сама осталась с самым младшим сыном дома. В какой-то момент старшие дети упустили младшую из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего поспешили домой, чтобы сообщить о случившемся маме, которая забрала Еву домой, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. С матерью Евы была проведена беседа о недопустимости оставления детей без присмотра.

Педиатр Рамил Шахвеледов ранее рассказал, как отогреть замерзшие руки и ноги ребенка. По его словам, их не стоит отогревать горячими компрессами и ваннами. В качестве альтернативы он предлагает растирать конечности, чтобы усилить кровообращение.