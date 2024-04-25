Полицейские из Балашихи оказались замешаны в деле о нелегальных мигрантах СК: полицейских из Балашихи обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четверых полицейских из Балашихи обвинили в фиктивной постановке на учет свыше 1,5 тысяч мигрантов в Московской области, сообщил в Telegram подмосковный главк СК России. Обвиняемыми по делу проходят еще десять местных жителей.

В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере (пункт «а» часть 2 статьи 322.1, часть 6 статьи 290 и часть 5 статьи 291 УК РФ) предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел. Уголовное дело возбуждено по материалам УУР и УСБ ГУ МВД России по Московской области, — отметили в следственном ведомстве.

По версии следствия, с января 2022 по март текущего года начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России «Балашихинское», двое ее подчиненных, стажер и десять жителей города, которые действовали от имени несуществующего «Бюро миграционных услуг», фиктивно поставили на миграционный учет в жилых помещениях Балашихи и Реутова свыше 1,5 тысячи иностранцев.

Следователи выяснили, что за это они получили более миллиона рублей. Кроме того, в СК уточнили, что обвиняемые обеспечили выдачу иностранцам документов, которые нужны для дальнейшей легализации в России. Под стражу взяты 12 фигурантов дела, двое отправлены под домашний арест.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал, что жители Мариуполя начали активно жаловаться на рост числа мигрантов в городе. По его словам, схожая ситуация фиксируется и в других населенных пунктах, вошедших в состав РФ.