Сотрудница полиции продлила разрешение мигранту-уголовнику и попала под суд В Приморье сотрудницу полиции будут судить из-за продления разрешения мигранту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Во Владивостоке начальницу отдела полиции вопросам миграции обвинили в халатности за незаконное продление срока пребывания в России мигранту, который до этого был осужден и выдворен за пределы страны, сообщает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю. Подчеркивается, что после этого мужчина создал банду, на счету которой несколько преступлений по тяжким статьям.

По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемая, не удостоверившись в подлинности документов, где был подложный патент, предоставленных гражданином республики Узбекистан А. Умировым, продлила срок пребывания последнего на территории Российской Федерации, — указано в заявлении.

В дальнейшем мигрант собрал преступную группировку, которая в период с января по июль 2023 года совершила ряд преступлений на территории Владивостока. Уточняется, что в деле фигурируют пять человек, все они задержаны. О нарушении со стороны сотрудницы полиции стало известно в ходе проверки, организованной по фактам нарушения закона. Также подчеркивается, что в случае, если вина начальницы будет подтверждена, то наказание также понесут ее непосредственные руководители.

Ранее в Москве задержали семь мужчин в возрасте от 26 до 35 лет, которые стали активными участниками массовой драки со стрельбой на юге города. По предварительным данным, конфликт произошел между мигрантами.