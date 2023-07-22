Полицейская погоня за Porsche со стрельбой попала на видео Baza: сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге устроили погоню со стрельбой при попытке задержать водителя Porsche Cayenne, сообщает Telegram-канал Baza. Удалось это сделать около пяти утра по местному времени во дворе дома на улице Блюхера.

На опубликованных кадрах видно, как пять сотрудников ГИБДД пытаются остановить иномарку, стреляя по колесам автомобиля. Водитель останавливается, но снова нажимает газ и старается скрыться, входя в поворот с заносом.

Спустя некоторое время екатеринбуржца все-таки задержали. О причинах интереса полиции к нему на данный момент неизвестно.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД прострелил колеса автомобиля, водитель которого отказался останавливаться в ходе погони за ним полицейских. Погоня велась с включенными проблесковыми маячками, водителя в мегафон неоднократно просили прижаться к обочине, а стрельбе по колесам предшествовал предупредительный выстрел в воздух.

За рулем оказался 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался, его водительские права были просрочены.