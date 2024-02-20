Полицейская погоня со стрельбой в Прикамье попала на видео В Прикамье сотрудники ГИБДД погнались за нарушителем и применили оружие

Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края применили табельное оружие в погоне за нарушителем, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале полиции Прикамья. Telegram-канал Baza ранее сообщал, что в результате погони получили были ранены пассажиры 17 и 22 лет, их госпитализировали. 21-летнего водителя задержали.

В Пермском крае полицейские применили табельное оружие для остановки правонарушителя, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 февраля. По данным Baza, полицейские заметили автомобиль ВАЗ-21099, который проезжал без номеров около деревни Петушки. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя остановиться, но тот ускорился и попытался скрыться. Тогда полицейские пустились в погоню, один из них открыл огонь из служебного автомата АКС-74 и произвел 30 выстрелов.

Автомобиль остановился лишь спустя 10 минут, оказалось, что за рулем находился 21-летний молодой человек без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя задержали, а его спутников — 22-летнего юношу и 17-летнюю девушку — госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Утром 20 февраля злоумышленник выстрелил в затылок водителю, который привез к гимназии ребенка. Известно, что пострадавший — 42-летний гражданин Узбекистана. Он работал водителем у семьи дизайнера и адвоката. Сейчас в тяжелом состоянии мужчина находится в больнице. Мотивы нападения неизвестны.