Полевые кухни для жителей Владивостока развернули власти края

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Полевые кухни с горячим питанием и пункты временного размещения для горожан появились на улицах Владивостока по распоряжению главы Приморского края Олега Кожемяки.

Воспользоваться ими смогут люди, которые из-за последствий снежного циклона остались без электричества, сообщается на сайте правительства региона.

С учётом того, что во многих домах до сих пор нет света и воды, с понедельника организовать круглосуточную работу детских садов, которые подключены к электричеству и воде, — отмечается в распоряжении Кожемяки.

Первые семь полевых кухонь начали работу на территории наиболее пострадавшего от стихии Первомайского района Владивостока. Там можно получить горячее питание и набрать питьевую воду. Уже работает один и разворачивается второй пункт временного размещения с питьевой водой и горячим питанием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что газовые баллоны, спички и вода в пятилитровых бутылях закончились в продаже на острове Русском во Владивостоке. Закончилась негазированная вода даже в небольших ёмкостях. Начались перебои с хлебом. Продавцы затрудняются сказать, когда возобновятся поставки, и предлагают ждать открытия вантового моста, связывающего остров с материком.