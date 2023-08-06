Полет дрона-камикадзе в Подмосковье попал на видео Mash: сбитый в Подольском районе беспилотник сняли над Чеховым

Фото: МО Украины

UJ-22 Airborne

Полет дрона-камикадзе, который был сбит силами ПВО в Подольском районе Подмосковья, попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash. По данным канала, это UJ-22 Airborne украинской UKRJET.

По сведениям канала, кадры были сняты около 11 часов 6 августа в районе города Чехов. БПЛА летел на высоте около 100 метров в сторону поселка Сельхозтехника

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что обломки от сбитого над Подольском беспилотника упали на детскую площадку. По данным канала, инцидент произошел на Садовой улице в поселке Сельхозтехника. при этом в результате взрыва в соседних домах выбило окна. Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении дрона, сообщив, что пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал Mash до этого сообщил о введении в столичном аэропорту Внуково плана «Ковер», который предполагает обнаружение в воздушном пространстве неизвестных или опасных объектов. В результате были задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на посадку. Пассажирам задержанных во Внуково самолетов раздали воду. Работу в штатном режиме воздушная гавань возобновила в полдень.