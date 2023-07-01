Полчища змей терроризируют жителей ставропольской многоэтажки

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Полчища змей терроризируют жителей многоэтажки в Ставрополе, сообщает Telegram-канал. По словам местных жителей, нашествие началось еще прошлым летом, но тогда в округе замечали мелких особей — по 15–20 см. Сейчас змеи выросли до внушительных размеров и появляются прямо на тротуарные дорожки ЖК.



По данным канала, люди во всем винят пустырь перед домом. Заросший участок стал прекрасной средой для размножения крыс, ящериц и змей. При этом местная администрация заявляет, что не знает, кто владелец данной земли, и советует жителям просто звонить в МЧС, если змеи уползают за пределы ареала своего обитания.

9 июня женщина вызвала спасателей из-за змеи в ванной в квартире в московском районе Чертаново. Прибывшие на место спасатели поймали рептилию и поместили ее в банку. Никто не пострадал.

Ранее биолог Павел Глазков предупредил, что при встрече со змеей важно проявлять осторожность, ни в коем случае не брать ее в руки, так как животное может укусить, обороняясь. По его словам, лучше вообще не приближаться к пресмыкающемуся, независимо от того, является ли оно ядовитым или нет.