В Запорожской области предотвратили покушение на представителей власти

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ФСБ России задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые планировали покушение на представителей органов власти Запорожской области, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства по региону. В ФСБ отметили, что злоумышленники получили от украинских спецслужб необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства.

В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области, — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области Владимиром Епифановым. По данным канала, чиновник, а также его секретарь и охранник, находившиеся в машине, получили сильные ожоги. Местные власти не комментировали данную информацию.

Отмечалось, что Епифанов находился за рулем Toyota Land Cruiser, когда взорвался газовый баллон, установленный на машине, после этого чиновник уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, лишь наехав на препятствие.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ совершили попытку покушения на него с помощью высокоточных ракет английского производства. По его словам, инцидент произошел 9 июня. По местам его предполагаемого нахождения было выпущено по меньшей мере десять снарядов.