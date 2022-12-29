Покупатель угрожал взорвать продуктовый магазин из-за ссоры с кассиршей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина угрожал взорвать продуктовый магазин в Шахунье Нижегородской области после того, как поссорился с продавщицей, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Поводом для конфликта стал отказ кассирши продать водку.

По информации СМИ, гранату 37-летний нижегородец нашел в доме подруги, к которой приехал на праздники. Боеприпас принадлежал дяде девушки, занимающемуся охотой, но гость решил самостоятельно уничтожить снаряд.

Однако, сообщает Telegram-канал, сначала мужчина зашел в магазин, где собирался купить водку. В продуктовом мужчина нагрубил продавщице, а она отказалась продавать ему алкоголь, тогда покупатель достал гранату и начал угрожать взрывом.

Прибывшая на место инцидента полиция задержала мужчину. Снаряд изъяли и уничтожили.

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