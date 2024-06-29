«Покровительство» за деньги закончилось для экс-полицейского СИЗО Суд Новосибирска арестовал обвиняемого во взяточничестве экс-полицейского

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Суд в Новосибирске арестовал бывшего начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних главка МВД России по региону, сообщает СК. По данным следствия, мужчина за «покровительство» получил взятки на 4 млн рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток, до 28 августа 2024 года, — сказали в СК.

По информации следователей, экс-полицейский с 2016 по 2019 год систематически получал деньги от жителя Новосибирска. Взамен тогда еще правоохранитель обещал «общее покровительство» и игнорирование незаконных финансовых операций. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

Ранее владелец компании «Сиблес Проект» Александр Нусс получил девять лет колонии общего режима за хищение более 1,4 млрд рублей при переработке леса в Сосновоборске. Он похитил средства, выделенные по линии ВЭБ.РФ.

Предполагается, что в 2015 году Нусс направил выделенные ВЭБ.РФ средства на счета аффилированных лиц. Тогда же он перевел €12 млн (свыше 770 млн рублей) в Швецию на банковский счет зарубежной компании. Нусс обвиняется по статьям о мошенничестве и переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.