https://static.news.ru/photo/eca94212-3459-11ea-a5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что к ней за помощью обратились десятки жителей Крыма, столкнувшихся с проблемами при получении российского гражданства.

К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт, — написала она в своём Telegram-канале.

Крымчане сообщили ей, что у некоторых жителей полуострова нет документа об отказе от украинского гражданства и из-за этого они не могут устроиться на работу, оформить получение пенсии. Также для получения российского паспорта от них часто требуют письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин призвал заняться работой над повышением качества жизни в Крыму, используя имеющуюся базу и возможности нацпроектов. Российский лидер подчеркнул, что это касается не только курортных и туристических зон, но и всех населённых пунктов региона: ремонта домов, реконструкции инженерных сетей, благоустройства придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных.