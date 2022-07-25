Покинувшая Россию депутат Пирогова не намерена сдавать мандат

Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Хельга Пирогова

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе. Согласно федеральному закону городской парламент не может лишить Пирогову депутатского мандата, пока суд не признает ее виновной по уголовному делу.

Нет, конечно. Я продолжаю быть депутатом и работать на округе, — сообщила Пирогова.

Ранее Пирогова в Twitter рассказала о желании «оживить и надавать по щам» погибшим на Украине российским военным. Таким образом она прокомментировала статью об отдавших жизнь на поле боя добровольцах, раскритиковав родственников бойцов «за их черствость и корыстолюбие». 21 июля политик была задержана на выходе из бара, где проходил благотворительный аукцион, сборы с которого должны были пойти на оплату штрафов за акции протеста, прошедшие в январе. На депутата составили протокол и отпустили.

Позднее Следственный комитет России возбудил в отношении мундепа уголовное дело по статье о фейках о ВС России. Утром 25 июля Пирогова должна была явиться в Следственный комитет для допроса по уголовному делу о фейках, однако стало известно, что мундеп улетела в Грузию, будучи при этом на четвертом месяце беременности.