«Покажите детям»: мэр Белгорода выложил ролик про защиту при обстрелах Мэр Белгорода выложил инструкцию на случай обстрелов и призвал обязательно показать детям

Фото: gladkov_vv/vk.com

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Мэр Белгорода Антон Иванов выложил в своем Telegram видео с инструкцией о том, что делать при обстрелах. Он предложил всем с ним ознакомиться и обязательно продемонстрировать детям. На видео перечислены главные правила безопасности: находится как можно ближе к земле, дальше от окон и транспорта.

Предлагаю всем посмотреть ролик о правилах поведения при обстреле. Коротко и емко. Обязательно покажите детям, — написал градоначальник.

Тем, кого обстрел застал в доме, советуют спуститься в подвал, не задерживаться на лестничной клетке. В квартире следует прятаться в ванной или за несущими стенами, окна лучше заклеить скотчем и задвинуть мебелью.

Тем временем в Валуйском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов, без света осталось село Солоти, однако восстановительные работу уже ведутся.

Регион подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ 16 октября. Сначала было известно о двух пострадавших, позднее их число возросло до трех. Двое из них были госпитализированы с осколочными ранениями.