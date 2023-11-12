Показаны последствия смертельного ДТП на ж/д переезде под Иркутском

Фото: t.me/mvd_38

Управление МВД по Иркутской области опубликовало кадры с железнодорожного переезда в селе Янталь Усть-Кутского района, где в результате столкновения самосвала и локомотива пассажирского поезда погибли три человека. Ведомство сообщило, что выясняет обстоятельства трагедии.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия с участием большегрузного автомобиля и поезда, — говорится в сообщении.

По версии МВД, 61-летний водитель самосвала Shacman проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским локомотивом. Состав следовал из Северобайкальска в Москву. В аварии погибли 49-летний машинист, его 39-летний помощник и водитель грузовика.

Ранее сообщалось, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Для устранения последствий аварии был направлен восстановительный поезд. Также на место происшествия выехала комиссия ВСЖД. Ожидаются задержки следования железнодорожного транспорта.