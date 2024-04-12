Пойманного с поличным чиновника отправили в СИЗО в Петербурге В Петербурге отправили в СИЗО чиновника за взятку в 1,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на два месяца в СИЗО отправлен заместитель главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова, которого силовики задержали при получении взятки в размере 1,5 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы. Уточняется, что чиновников заинтересовались после обращения руководителя управляющей компании, которой он предложил помощь в обмен на взятку.

Василеостровский районный суд избрал Родионову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 10 июня, — говорится в сообщении.

Отмечается, о задержании подозреваемого стало известно 11 апреля, операцию провели, чтобы взять его под стражу с поличным. В одном из отелей на Биржевом переулке он встретился с главой управляющей компании, которая передала ему 1,5 млн рублей. Отмечается, что чиновник признал свою вину, дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», подозреваемых в хищении 2,8 млрд рублей. Уточняется, что за решетку были отправлены девять фигурантов дела. Деньги были выделены на автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Республики Дагестан.