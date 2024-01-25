Пропавшего в Краснодаре 13-летнего мальчика нашли на лавочке Пропавшего в Краснодаре 13-летнего школьника на третьи сутки поисков нашли живым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшего 13-летнего школьника в Краснодаре нашли живым, сообщили в пресс-службе городской полиции. Правоохранители отметили, что каких-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

В течение суток краснодарские полицейские разыскали без вести пропавшего 13-летнего подростка, — сообщили в УМВД Крансодара.

Мальчика, которого волонтеры искали двое суток, нашли на Сормовской улице. Подросток сидел там на лавочке. Ребенка заметили инспекторы по делам несовершеннолетних.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», которые были указаны в ориентировках, школьник перестал выходить на связь 23 января. Тогда мальчик не вернулся домой со школы в поселке Знаменском.

24 января на Кубани произошло землетрясение. По данным сейсмологических сервисов, подземные толчки магнитудой 4 зафиксировали примерно в 30 км от Краснодара. Эпицентр залегал на глубине 35 км в Северском районе. Один из жителей краевой столицы показал на видео, как у него в квартире во время сейсмоактивности качалась люстра на потолке.

В ноябре под Челябинском нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика. Тело обнаружили в пруду в селе Яраткулова Аргаяшского района. Предположительно, что ребенок провалился под лед.