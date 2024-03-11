Поиск клада обернулся потерей руки и полового органа для россиянина Mash: кладоискателю оторвало половой орган и руку взрывом мины под Краснодаром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодарском крае кладоискатель подорвался на мине времен Великой Отечественной войны, которую хотел забрать домой из леса, сообщает Telegram-канал Mash. В результате происшествия ему оторвало руку и половой орган, мужчина скончался.

По данным канала, инцидент произошел недалеко от станицы Неберджаевской. Погибшим оказался 47-летний местный житель. Следователи считают, что он ушел из дома в лес 5 марта. На месте происшествия обнаружили металлоискатель, саперную лопату и рюкзак, в котором лежала мина 50-миллиметрового калибра.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Им предстоит установить, с какой целью и куда погибший хотел отнести найденную раритетную мину.

Ранее сотрудники ГИБДД остановили на 777-м км трассы М-7 «Волга» пенсионера, в чьем автомобиле оказалось большое количество взрывчатки. Уточняется, что мужчина ехал из Москвы в родной Хабаровск. При осмотре автомобиля полицейские нашли несколько зарядов взрывчатого вещества в багажнике, салоне и под сиденьями, а также в сумке. Общий вес СВУ приблизительно составил 2,5 килограмма.

Кроме того, взрывное устройство обнаружили под машиной экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского университета имени Даля Виталия Киселева. Машина была припаркована возле административного здания правительства республики. Самого владельца в этот момент в автомобиле не было.