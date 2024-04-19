Похожий на бомбу предмет нашли у железнодорожной станции в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, нашли недалеко от железнодорожной станции Стрельна в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его данным, подозрительную вещь обнаружили во время мероприятий по усилению антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов. Проводится экспертиза находки, а также другие необходимые мероприятия.

В ночь на 19 апреля у железнодорожной станции Стрельна Октябрьской железной дороги было обнаружено устройство, похожее на СВУ, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве женщина пострадала при взрыве страйкбольной гранаты. Инцидент произошел в муниципальном округе Зеленоград. Пострадавшая наткнулась на предмет, похожий на гранату, на дереве у себя во дворе. Вызывать экстренные службы она не стала, а попыталась снять находку самостоятельно. Когда она прикоснулась к ней, раздался взрыв.

В марте в Мытищах под окнами жилого дома местные жители обнаружили предмет, похожий на гранату. Полиция оцепила весь двор. Небольшой серый девайс нашли на подтаявшем сугробе возле подъезда. Местные жители отмечают, что речь идет о локации в поселке Пироговский.