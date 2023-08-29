Похороны заместителя Пригожина в Петербурге попали на видео Опубликовано видео с похорон Героя России Валерия Чекалова в Петербурге

Фото: NEWS.ru

Похороны заместителя предпринимателя Евгения Пригожина, героя России Валерия Чекалова были сняты на видео, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». На кадрах видно, как восемь мужчин в черном погружают гроб с телом погибшего в авиакатастрофе Чекалова в катафалк. Затем следуют кадры с кладбища в Санкт-Петербурге, где проходила траурная церемония. Отмечается, что на похоронах присутствовало большое количество человек.

По данным канала, Чкалов занимал должности в различных компаниях, связанных со структурами Евгения Пригожина. Он работал в них с 2011 года. Его хоронят на Северном кладбище, расположенном в поселке Парголово Выборгского района Петербурга.

Валерий Чекалов находился на борту частного самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа. Помимо него в списках пассажиров значился сам Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и предполагаемые телохранители бизнесмена. О месте и дате похорон предпринимателя к настоящему моменту ничего не известно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин не планирует участвовать в похоронах бизнесмена.