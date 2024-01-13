Похоронщики из Сургута протащили тело мужчины по асфальту на глазах у людей

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Сотрудники одной из похоронных компаний Сургута волочили тело мертвого мужчины по асфальту во дворе жилого комплекса «Возрождение», сообщил Telegram-канал Baza. Работники не постеснялись ни других людей, гуляющих около дома, ни камер уличного видеонаблюдения.

По информации канала, тело, упакованное в черный пластиковый пакет, тащили по земле практически до машины. Сотрудники агентства взяли труп на руки лишь после нескольких замечаний проходящих мимо людей.

Ранее сообщалось, что на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах нашли тела двух мужчин. По предварительной информации, это были охранник участка и его знакомый. О причинах их смерти на данный момент неизвестно.

Также сообщалось, что на востоке Москвы обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Тело погибшей было упаковано в строительный мешок. По данным столичного Следственного комитета, она приехала в Москву на новогодние праздники. Чтобы понять причины случившегося, сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения.