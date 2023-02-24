Женщина облилась кипятком на базе отдыха в Петербурге

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В Санкт-Петербурге женщина получила ожоги, облившись кипятком на базе отдыха, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел 23 февраля, когда она решила посетить банный комплекс. Пострадавшей пришлось обратиться в больницу. Врачи диагностировали у женщины ожоги 15% тела.

Облившись кипятком, петербурженка получила ожоги туловища, шеи и правой конечности. Горожанка обратилась за помощью в 22:30, с базы отдыха ее забрали в больницу. Госпитализация не потребовалась, пострадавшую отпустили домой.

Ранее в День всех влюбленных в городе на Неве женщина и ее ухажер получили ожоги, не рассчитав температуру горячей воды в джакузи, в результате обоих забрали на карете скорой помощи. Мужчина обжег себе ягодицы, половой орган и бедра, а его дама попала в реанимацию.

Травматолог Павел Перетолчин из Химкинской областной больницы ранее рассказал, что при ожоге кипятком нужно в течение 10 минут держать пораженное место под холодной проточной водой и вызвать врачей. При этом до приезда медиков ни в коем случае нельзя не только использовать какие-либо мази, но и пить чай или кофе, а также употреблять алкогольные напитки. Также специалист посоветовал убрать с места травмы украшения или одежду и не прокалывать волдыри.