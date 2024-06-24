Поход на пляжную вечеринку закончился для гостя смертью KazanFirst: на пляжной вечеринке Plombir в Казани умер мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани на пляже «Локомотив» вечеринка Plombir закончилась для одного из участников смертью, сообщает портал KazanFirst. По его данным, еще двое гостей мероприятия с отравлением попали в больницу.

На праздник под открытым небом собрались сотни людей. По словам очевидцев, в какой-то момент одному из гостей внезапно стало плохо. Находившиеся поблизости участники вечеринки попытались помочь ему, сделав искусственное дыхание и массаж сердца.

Делали массаж сердца, отпаивали. Но он ни на кого не реагировал. Второго, одетого во все бежевое, несли на руках по парковке четверо мужчин. Он был без сознания, и мне показалось, что уже не дышал, — рассказал очевидец.

Что спровоцировало ухудшение самочувствия мужчины, пока неизвестно. Свидетели предположили, что пострадавшие могли принять какие-то запрещенные вещества. Причины смерти и отравлений устанавливаются.

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