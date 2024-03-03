Поход на концерт обернулся реанимацией для 15-летнего петербуржца Mash на Мойке: школьник попал в реанимацию с отравлением этанолом после концерта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник попал в реанимацию с отравлением, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, подростка забрали от здания «Гигант холла», где в день инцидента проходит концерт рэпера Bushido Zho.

Сообщается, что пострадавший получил острое пероральное отравление этанолом. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. При этом уточняется, что инцидент произошел за два дня до 16-го дня рождения подростка.

Ранее трехлетняя девочка в Дагестане напоила младшего брата средством для мытья плит. Ребенок получил ожоги пищевода, сейчас он в стабильном состоянии и находится под присмотром врачей. Инцидент произошел, когда 22-летняя мать оставила детей без присмотра на пару минут.

Кроме того, в поселке Лебяжье Ленинградской области трехлетний малыш попал в больницу, выпив капли для глаз бабушки. Врачи забрали ребенка в тяжелом состоянии. У него диагностировано острое пероральное отравление.

До этого в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, оставленными родителями на кухонном столе. Мать малыша вызвала скорую, приехавшие медики констатировали смерть. Препарат, которым отравился ребенок, применяется при лечении аритмии и тахикардии.