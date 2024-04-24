Похитивший и избивший подростков уфимец заявил, что они нарывались

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнесмен из Уфы Рауф Габдуллин, который похитил и избил подростков вместе с 20-летним сыном, частично признал вину. При этом он отметил, что пострадавшие сами провоцировали конфликт, передает Telegram-канал «Честный репортаж». Против мужчины и его сына возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Эта группа лиц сама спровоцировала конфликт. Прошу вас, уважаемый суд, уважаемый прокурор, избрать домашний арест. Никаких угроз с моей стороны не будет. Скрываться я не буду. Явился в следственный комитет сам со своим адвокатом, а не как было ранее заявлено, что меня задержали, — сказал Габдуллин.

Приятель Габдуллина Ислом Надыров тоже стал фигурантом этого уголовного дела. На суде он заявил, что зубы никому из подростков не выбивал, а всего лишь нанес несколько пощечин. На судебном заседании он просил отпустить его из-под стражи, поскольку у него восемь детей, беременная жена, а также у него есть финансовая обязанность — закрывать долги по кредитам и ипотеке.

21 апреля в поселке Иглино Габдуллин с сыном и другом напали на подростков, поскольку им якобы не понравилось, что молодые люди выкрикивали автолюбителям, чтобы те не наезжали на обочину. Мужчина вышел и начал избивать подростков, отобрав сумку и разбив телефон, позже они погрузили двоих, парня и девушку, в машину и вывезли на центральную площадь села.