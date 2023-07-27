Похитителя шестилетней девочки обвинили в действиях сексуального характера Похитителя шестилетней девочки в Ростовской области обвинили в действиях сексуального характера

Фото: СУ СК России по Ростовской области

Жителю города Шахты в Ростовской области, похитившему шестилетнюю девочку с детской площадки, предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности, сообщает «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник. Мужчина может получить до 20 лет лишения свободы.

Как уточняет издание, 42-летнему мужчине, у которого нашли пропавшую с детской площадки шестилетнюю девочку, вменяется статья УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение от 12 до 20 лет.

Инцидент произошел 18 июля на улице Хабарова. Девочка, игравшая на детской площадке, пропала, когда бабушка ненадолго отвлеклась. Соседские дети рассказали, что ребенка увел незнакомый мужчина. По камерам наблюдения полицейские выяснили, что девочку забрал 42-летний местный житель, ранее судимый, в том числе за изнасилование. По месту его жительства правоохранители обнаружили ребенка, а самого мужчину задержали, возбудив уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего.

Задержанный заявил, что ничего не сделал ребенку. Эксперты подтвердили, что девочку не били и не насиловали, однако в беседах с психологом она рассказала подробности, которые позволили переквалифицировать дело на более тяжкую статью.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении шестилетней девочки в городе Шахты Ростовской области. В ходе поисковых мероприятий ребенок был найден живым.