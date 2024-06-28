Похитителя двоих российских подростков поймали спустя год В Нижегородской области задержали похитителя двоих подростков через год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Нижегородской области, похитившего двоих подростков в районе рабочего поселка Малое Козино Балахнинского муниципального округа, задержали спустя год, в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Мужчина находился в федеральном розыске. По данным следствия, на протяжении всего времени похититель скрывался в лесу.

Как установили следователи СК России, он все время скрывался в лесу и в июне текущего года был задержан сотрудниками полиции при патрулировании территории набережной Гребного канала Нижнего Новгорода. По ходатайству следователя СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в ведомстве.

Следствие установило, что мужчина похитил подростков 12 июля 2023 года. Угрожая им ножом, он поместил детей в машину и увез, однако по пути автомобиль застрял. Злоумышленник связал несовершеннолетних и скрылся. Во время его отсутствия подросткам удалось освободиться и сбежать.

Ранее житель Санкт-Петербурга попытался силой затолкать подростка в машину. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Позднее мужчина оправдал свой поступок тем, что дети стучали в окна его квартиры и кричали гадости.