Похитителей восьмилетней девочки задержали в Калужской области Полиция задержала троих мужчин и женщину за похищение ребенка под Калугой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала четверых человек — женщину и троих мужчин — по подозрению в похищении восьмилетнего ребенка в Калужской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее данным, преступников задержали в деревне Касьяново.

Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, — уточнила Волк.

Девочка пропала 29 ноября. После обеда школьный автобус высадил ее с одноклассниками на остановке. Дальше дети пошли пешком и разошлись, когда пропавшей девочке оставалось дойти до дома порядка 700 метров. Дозвониться до ребенка мать не смогла, а вечером с неизвестного номера ей написали в мессенджере. Похитители запросили выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Мать похищенной девочки допустила, что к преступлению может быть причастен ее бывший муж. По ее словам, они развелись в июне этого года и с тех пор не виделись. Женщина призналась, что мужчина избивал ее, но ребенка никогда не трогал. Экс-супруг ладил с дочкой, возил ее на рыбалку и учил водить автомобиль. Кроме того, как утверждает мать, экс-супруг знал, что у нее есть довольно обеспеченные родственники, и это могло стать мотивом похищения.