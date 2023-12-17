Похищение человека в Томске попало на видео В Томске ищут мужчин, причастных к похищению человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Томске мужчины напали на парковке на местного жителя, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал «Я из Томска». По данным канала, после похищения злоумышленники посетили квартиру своей жертвы и попали на камеру наблюдения в лифте жилого дома. В региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела о похищении человека.

Следственным отделом по Ленинскому району г. Томска СУ СКР по Томской области по факту разбойного нападения на мужчину и его похищения, совершенных в ночь на 17.12.2023 на улице Береговой в Томске, по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление, — сообщили в СК.

По данным МВД, сейчас похищенный мужчина на свободе. Он был опрошен сотрудниками полиции.

По предварительным данным, трое мужчин причинили телесные повреждения местному жителю 2002 года рождения и увезли на автомобиле. Потерпевший опрошен, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе в Санкт-Петербурге семеро молодых людей избили и похитили мужчину возле его дома, усадили в машину и отвезли в поселок, где потребовали за освобождение 700 тысяч рублей. Нападавшими оказались шестеро мужчин в возрасте от 21 года до 30 лет и 27-летняя девушка.