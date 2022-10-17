Погубившего 5-летнюю дочку в аварии отца осудили на 6 лет колонии В Свердловской области суд приговорил к колонии отца, по вине которого погиб ребенок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Свердловской области суд вынес приговор 39-летнему жителю Первоуральска Максиму Худышкину, обвиняемому в гибели пятилетней дочери в ДТП, сообщает «КП-Екатеринбург». Пьяный отец погубил родную дочь в аварии, посадив ее за руль на свои колени.

Дочери обвиняемого причинены телесные повреждения в виде сочетанной травмы тела, от которой она скончалась на месте ДТП. Осужденный вину в совершении вышеуказанного преступления признал частично, — рассказала пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Трагедия случилась 3 июля 2021 года. Мужчина, находясь без прав за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, посадил себе на колени пятилетнюю дочь. Двигаясь по автодороге со стороны озера Глухое в сторону коллективного сада «Автомобилист», он не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате девочку зажало между телом отца и рулем. Ребенок погиб.

Суд приговорил Худышкина к шести годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением водительских прав на срок два года шесть месяцев.

В начале сентября водитель мусоровоза сбил насмерть пятилетнюю девочку в Истре, сообщили в подмосковном главке МВД. ЧП произошло в 08:45 утра мск на улице Ленина. Водитель мусоровоза при выезде с прилегающей территории наехал на двух девочек — 2017 и 2019 годов рождения. Одна из них скончалась на месте, другую госпитализировали с телесными повреждениями.