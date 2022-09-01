Погрузчик в «Леруа Мерлен» сбил четырехлетнего мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погрузчик сбил четырехлетнего мальчика в санкт-петербургском магазине «Леруа Мерлен» на улице Руставели, сообщает «Mash на Мойке». В результате столкновения ребенок сломал ногу. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале, видно, как мальчик бегал вдоль стеллажей, выскочив прямо перед погрузочной машиной. Ребенка госпитализировали в больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали открытый перелом плюсневой кости и скальпированную рану бедра.

Мальчишка бегал вдоль стеллажей и выскочил прямо перед погрузочной машиной: водитель сделать ничего не успел. Парня увезли в больницу им. Раухфуса, врачи зафиксировали открытый перелом плюсневой кости и скальпированную рану бедра, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что водитель мусоровоза сбил двух девочек трех и пяти лет при выезде с прилегающей территории. Одна из них скончалась на месте. До этого в СМИ появились сообщения о том, что вторая девочка скончалась от травм, полученных в результате наезда мусоровоза.

Позднее сотрудники полиции задержали водителя машины. Им оказался 33-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.